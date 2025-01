Nieuwe subsidieregeling voor wolfwerende rasters

Vanaf 18 maart 2025 kunnen dierhouders in Drenthe gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling wolfwerende rasters Drenthe 2025. De regeling biedt financiële steun voor het aanschaffen van rasters om dieren te beschermen tegen wolven. De provincie heeft de huidige subsidieregeling vereenvoudigd, het maximale subsidiebedrag verhoogd naar € 30.000,- per aanvrager en zet in op een goede begeleiding door wolvenconsulenten.

Eenvoudiger aanvragen, betere bescherming

De nieuwe regeling maakt het eenvoudiger voor dierhouders om subsidie aan te vragen. “We hebben geluisterd naar de behoeften van dierhouders,” zegt gedeputeerde Egbert van Dijk. “De aanvraagprocedure is toegankelijker, en de begeleiding door wolvenconsulenten zorgt ervoor dat de geplaatste rasters echt wolfwerend zijn. Zo maken we de aanvraag van subsidie en het plaatsen van de rasters makkelijker én effectiever.”

Al ruim € 2 miljoen uitgekeerd

Steeds meer Drentse dierhouders beschermen hun vee en vragen hiervoor subsidie aan. Sinds 2021 is er voor ruim € 2 miljoen euro subsidie aangevraagd. In totaal gaat het om meer dan 547 kilometer wolfwerend raster. Daarmee zijn bijna 37.000 hoefdieren, zoals schapen en geiten, runderen, paarden, ezels en pony’s en varkens, lama’s, alpaca’s en gehouden damherten en edelherten beter beschermd. In totaal is er tot 2026 ruim € 565.000 beschikbaar voor de nieuwe regeling.

Informatie en voorlichting

Om dierhouders goed voor te bereiden, organiseert de provincie, in samenwerking met de wolvencommissie, komend voorjaar voorlichtingsavonden in Zuidwest- en Midden-Drenthe. Hier kunnen geïnteresseerden vragen stellen en advies krijgen. Daarnaast komt er een webpagina met alle informatie over de regeling en hoe deze aan te vragen.

Aanvragen mogelijk vanaf 18 maart 2025

De subsidieregeling is bedoeld voor dierhouders in Drenthe (die al enige jaren dieren houden). Aanvragen kan vanaf 18 maart 2025 via de website van SNN. Meer informatie over de voorwaarden en voorbereidingen is te vinden op provincie.drenthe.nl/wolf.