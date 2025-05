Viswinkel Waterlandplein in Amsterdam-Noord voor derde keer beschoten

Amsterdam

Een viswinkel in Amsterdam-Noord aan het Waterlandplein is in de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 mei 2025 beschoten. 'De zaak was na zes maanden gedwongen sluiting op last van de burgemeester, net weer een week open. De recherche is een onderzoek gestart en zoekt getuigen', zo meldt de politie zojuist.