Negen aanhoudingen voor schietincident Zevenkampsering

Op dinsdagavond 2 april is er vanuit een groep jongeren geschoten op de Zevenkampsering, de politie startte meteen een onderzoek en dat resulteerde 23 april in zeven aanhoudingen en in beslagname van onder andere een vuurwapen. Afgelopen maandag 12 mei zijn er nog twee aanhoudingen verricht. Een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel en een 19-jarige jongen uit Rotterdam hebben zich gemeld nadat er beelden in Bureau Rijnmond zijn getoond. Beiden zijn aangehouden en hun betrokkenheid wordt onderzocht.

Het schietincident vond die dinsdagavond rond 20.00 uur plaats, gelukkig raakte niemand gewond. De politie startte na dit incident meteen een onderzoek en dat resulteerde toen in een aanhouding van een 17-jarige jongen uit Capelle aan den IJssel. Hij is weer heengezonden. Het onderzoek ging verder waarin onder andere met getuigen werd gesproken en camerabeelden werden uitgekeken. Dat verdere onderzoek leverde vandaag zeven aanhoudingen op. Ook zijn er diverse woningen doorzocht. De aangehouden verdachten zijn tussen de 16 en 22 jaar uit en komen uit Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Wat hun precieze rol bij het schietincident is geweest, wordt onderzocht. Daarnaast worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Bij de doorzoeking in de woningen is onder andere een vuurwapen in beslag genomen.