Vader van Jeffrey en Emma reed zaterdag in het water

Winschoten

Het rechercheteam dat de dood van Jeffrey en Emma onderzoekt, heeft na het vinden van de auto van de vader op nog gerichtere wijze camerabeelden opgevraagd en bekeken. Daaruit blijkt dat op zaterdag 17 mei 2025 deze auto rond kwart voor vier te water is geraakt in Winschoten. Ongeveer een kwartier daarvoor is de vader met de kinderen weggereden uit Beerta.