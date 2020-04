453 duizend Nederlanders hadden in 2019 thuis geen internet

Van de inwoners van Nederland van 12 jaar of ouder gaf 3 procent in 2019 aan thuis geen toegang tot internet te hebben. Dat zijn ongeveer 453 duizend mensen. Vijf jaar eerder had nog 7 procent thuis geen internet. 75-plussers hebben het vaakst geen internettoegang thuis. 17 duizend Nederlanders zonder internet thuis hebben kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar. Dat blijkt uit het CBS-onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen 2019 dat onder 5,6 duizend mensen is gehouden.

Twee derde (66 procent) van de Nederlanders van 12 jaar of ouder die geen toegang tot internet had thuis, was 75 jaar of ouder, 23 procent was tussen de 65 en 75 jaar.

De groep 75-plussers die thuis geen internet heeft, is wel kleiner geworden. In 2014 zei 51 procent van de personen in deze leeftijdscategorie thuis geen toegang tot internet te hebben. Vervolgens daalde dit naar 41 procent in 2015 en 23 procent in 2019.



Ook bij Nederlanders tussen de 65 en 75 jaar is het aandeel dat thuis geen internet heeft lager (6 procent) dan in 2014, toen dat nog 12 procent was. In de leeftijdscategorie 45 tot 65 had 1 procent thuis geen toegang tot internet. Personen in de leeftijd van 12 tot 45 jaar hebben (bijna) allemaal thuis internet.



17 duizend Nederlanders zonder internet thuis, rond de 4 duizend huishoudens, hebben kinderen in de leeftijd van 5 tot 13 jaar.

Niet thuis-internettende ouderen vaak laagopgeleid en vrouw

Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen dan mannen die thuis geen toegang hebben tot internet. In 2019 gaf 28 procent van de vrouwen en 16 procent van de mannen van 75 jaar of ouder aan nooit op het web te zitten. Ook van de 65- tot 75-jarigen zijn het vooral vrouwen die niet actief zijn.



Laagopgeleide 75-plussers horen vaker bij de niet thuis-internetters (33 procent) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (3 procent). In de overige leeftijdscategorieën zijn het ook vooral de laagopgeleide Nederlanders die aangeven niet thuis op het web te kunnen surfen.

Geen interesse of online handigheid

Van de mensen die thuis geen toegang tot het web hadden in 2019, gebruikte 89 procent nooit het internet buitenshuis, 6 procent deed dat meer dan een jaar geleden en 5 procent in de afgelopen drie maanden.



Personen zonder internetverbinding thuis gaven aan simpelweg geen interesse te hebben in het internet of ze vonden het niet zinvol (66 procent). Andere veelgenoemde redenen waren gebrek aan kennis of vaardigheden (39 procent). Ook werd door 14 procent genoemd dat de benodigde apparatuur te duur is. Bij 11 procent speelt bezorgdheid over privacy en veiligheid een rol om thuis geen internet te hebben.

Bijna 9 op de 10 Nederlanders dagelijks online

In 2019 was 88 procent van de Nederlanders dagelijks online. In 2014 was dat nog 79 procent. Meer dan 95 procent van de 12- tot 55-jarigen en hoogopgeleiden gebruikten het internet dagelijks. Ook 44 procent van de 75-plussers is dagelijks op het web.