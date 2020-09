Nederlanders gaan steeds vaker online op zoek naar korting

Zochten Nederlanders eind 2019 nog voornamelijk via ‘traditionele’ informatiebronnen zoals papieren folders of door rond te kijken in de winkelstraat naar korting, inmiddels gaat 33% liever online op zoek naar aanbiedingen. De stijging van het aantal online folderraadplegingen lijkt vooral te komen door het groeiende aantal ouderen (50+) dat online aanbiedingsplatformen heeft ontdekt. In het afgelopen halfjaar bezochten maandelijks ruim 2 miljoen Nederlanders een online folderapp, waar zij in totaal 143 miljoen folders en 48 miljoen aanbiedingen bekeken.

Dit en meer blijkt uit het vandaag gepresenteerde kortingsonderzoek ‘Trends in het Nederlandse folderdomein’, waarvoor onderzoeksbureau GfK, in opdracht van Reclamefolder.nl, circa 1.000 inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder heeft ondervraagd.

Nederland kent een grote diversiteit aan typen koopjesjagers

Aan de hand van de onderzoeksresultaten heeft GfK vijf verschillende typen koopjesjagers in kaart gebracht. Van impulsieve online koopjesjagers tot duurzame rationele kopers. Waren het voorheen met name jongeren die online op zoek naar korting gingen, inmiddels zijn het vooral ouderen (50+) die online aanbiedingsplatformen bezoeken. De ‘nieuwe’ doelgroep hoopt door thuis al op zoek te gaan naar de beste aanbiedingen zo snel en zo goedkoop mogelijk boodschappen te kunnen doen.

Nederlanders zijn bereid te wachten op korting

Ruim 75 procent van de ondervraagden zegt echt te genieten van een goede deal en wacht dan ook bewust met de aanschaf totdat er voordeel te krijgen is. Bijna hetzelfde aantal mensen geeft aan dat korting ‘een goed gevoel geeft’. Opvallend is dat 66 procent van de ondervraagden aangeeft dat zij een grote aankoop ruim van tevoren plannen en bewust wachten met aanschaffen totdat er voordeel te krijgen is. Hierbij koopt 62 procent het product liever bij de ‘bekende’ winkelketen en 38 procent liever bij lokale ondernemers.

Papieren folders zullen niet worden gemist

Vond eind 2019 de zoektocht naar korting nog voornamelijk plaats via ‘traditionele’ informatiebronnen zoals papieren folders, uit dit onderzoeksrapport van GfK blijkt dat de populariteit van de traditionele folder aanzienlijk terugloopt. Nog maar 51 procent van de circa 1.000 respondenten geeft aan de papieren folders te missen als deze straks helemaal verdwijnen. Met name het milieuaspect is voor 31 procent van de ondervraagden een belangrijke reden om geen papieren folders meer te willen ontvangen en online naar korting te zoeken.

Gedwongen digitalisering

Jojanneke Wennekker, Campagnemanager Reclamefolder.nl, over de toenemende populariteit van het online zoeken naar korting: “Het is aannemelijk dat de digitalisering is versneld door de coronapandemie. Als we kijken naar onze eigen gebruikersdata zien we dat met name de oudere doelgroep, die sinds COVID-19 meer aan huis is gebonden en minder tijd kan doorbrengen in de winkelstraat, heeft ontdekt welke digitale middelen en kanalen hun nieuwe leven gemakkelijker kunnen maken. Het is wel jammer dat deze omschakeling is versneld door een trieste situatie, maar hopelijk is het een verandering met een positieve uitkomst voor iedereen. En dan met name voor de retailers die via online aanbiedingsplatformen de consument kunnen motiveren om langs te komen in hun winkel.”