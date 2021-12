Let op wees slim en houd je tv en deurbel ook slim en update regelmatig

Software-updates

Software-updates houden deze apparaten én hun data veilig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zet opnieuw de campagne Doe je updates in om Nederlanders hierop te wijzen.

'Onveilige apparaten in 2024 op gehele EU-markt verboden'

'Door nieuwe Europese regels kunnen we slimme digitale apparaten veiliger maken. Zo krijgen verkopers en handelaren straks de verplichting om updates aan consumenten te leveren. En veel onveilige apparaten zijn in 2024 op de gehele EU-markt verboden als ze niet aan minimumeisen voldoen. Dat zijn twee grote stappen, maar hét verschil kan door een consument zelf worden gemaakt. En dat doet de meerderheid nog niet. Vandaar dat we Nederlanders aansporen om thuis werk te maken van digitale veiligheid en updates te doen', zo meldt Minister Stef Blok van EZK.

Te laag bewustzijn van digitale veiligheid en noodzaak updates

Al via één onveilig slim apparaat kunnen internetcriminelen bestanden versleutelen, data of foto’s inzien of met je meekijken en -luisteren tijdens bijvoorbeeld het thuiswerken. Uit eerder onderzoek bleek al dat acht op de tien bezitters van slimme apparaten zich ervan bewust zijn dat ze op die manier gehackt kunnen worden. Toch handelen nog altijd de meeste mensen daar niet naar. Zo stelt nog altijd meer dan de helft van de Nederlanders updates uit of vergeet zij updates uit te voeren uit gebrek aan kennis of omdat het ‘gedoe’ is.

Slimme apparaten die extra interessant zijn voor criminele hackers

Slimme (beveiligings)camera: eenmaal binnen kunnen internetcriminelen bijvoorbeeld zien of je thuis bent. Om zo echt bij je in te breken. Router: dit is je voordeur naar het internet. Al je slimme apparaten zijn ermee verbonden. Update ‘m en voorkom dat criminelen toegang krijgen tot je netwerk. Slimme deurbel: vergelijkbaar met de slimme camera. Ook via dit apparaat kunnen criminelen met jou en je omgeving meekijken.