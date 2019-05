'Logeervergoeding' toegevoegd aan basispakket zorgverzekering

Het basispakket van de zorgverzekering wordt in 2020 op een aantal punten uitgebreid. 'Een belangrijke verandering is de introductie van een logeervergoeding voor mensen die ver van huis meerdere dagen achtereen worden behandeld maar niet zijn opgenomen', zo laat minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Ouderengeneeskunde

'Ook wordt de geneeskundige zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten leveren met ingang van volgend jaar opgenomen in het basispakket. De verruiming van het pakket draagt bij aan de beschikbaarheid van passende en doelmatige zorg', aldus Bruins.

Meerdaagse behandeling

Patiënten die voor een behandeling langdurig over grotere afstand heen en weer reizen en daarvoor een vergoeding voor de vervoerskosten ontvangen, kunnen vanaf volgend jaar kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Het gaat om maximaal €75 per nacht als sprake is van tenminste drie aaneengesloten dagen behandeling. Deze logeermogelijkheid is vooral bedoeld voor mensen die onder behandeling zijn bij een gespecialiseerd ziekenhuis of behandelcentrum, zoals het protonencentrum in Groningen.

Hotel

Minister Bruins: 'Patiënten worden daar vijf tot zeven weken, vijf dagen per week bestraald. Steeds heen en weer rijden, soms meer dan 100 of 150 kilometer enkele reis, is enorm belastend. Mensen kiezen er dan vaak zelf al voor om op eigen kosten een paar nachten in een hotel te verblijven. Vanaf volgend jaar kunnen ze daarbij dus een beroep doen op hun zorgverzekering.'

Juiste zorg op juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek is een belangrijke prioriteit van de VWS-bewindspersonen. Dat betekent dat de zorg zo veel mogelijk thuis of in de eigen omgeving wordt verleend. De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden wordt vanaf komend jaar onderdeel van het zorgverzekeringspakket.

Verlichten druk op huisarts

'Hiermee verlichten we de druk op de huisarts en de wijkverpleegkundige waardoor het aantal crisissituaties en beroep op acute zorg vermindert. Het uiteindelijk doel is dat mensen met een verstandelijke handicap of chronisch ziekten als Huntington of multiple sclerose langer thuis kunnen wonen, uiteraard met de zorg die ze nodig hebben', aldus minister Bruins. Per 2021 gaat ook andere zorg voor specifieke patiëntgroepen over naar het basispakket, zoals de dagbehandeling in groepsverband voor ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.

Apotheekbereidingen

Minister Bruins neemt ook maatregelen om te zorgen dat patiënten optimale toegang hebben tot geneesmiddelen. Daarom wijzigt per 2020 de vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen. Zo regelt Bruins dat, mocht de situatie zich voordoen dat een geregistreerd geneesmiddel niet wordt toegelaten tot het pakket vanwege te hoge kosten, de apotheekbereiding wél kan worden vergoed. Zo houden patiënten toch toegang tot het geneesmiddel.

NIPT verlengd

De huidige regeling ten aanzien van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT), die in 2020 zou aflopen, wordt verlengd. De subsidieregeling krijgt een vervolg waardoor zwangere vrouwen ook de komende jaren kunnen kiezen voor de NIPT. Daarbij geldt een eigen betaling van €175. Deze regeling staat overigens los van het zorgverzekeringspakket.

Eigen risico 385,- euro

De verruiming van het basispakket voor 2020 komt eind juni aan de orde in de Tweede Kamer. Eerder is al bepaald dat het verplicht eigen risico ook komend jaar €385 bedraagt. Zorgverzekeraars maken in het najaar hun premies voor de zorgverzekeringen bekend.