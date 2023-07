RIVM: Rokers krijgen meer stoffen binnen volgens meetmethode WHO

Het RIVM heeft van alle filtersigaretten die in Nederland te koop zijn de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide TNCO gemeten met de World Health Organization (WHO) Intense-methode. 'Daaruit blijkt dat de hoeveelheden TNCO tot meer dan 15 keer hoger zijn dan gemeten met de wettelijk voorgeschreven ISO (International Organization of Standardization)-methode', zo meldt het RIVM dinsdag.

Alle onderzochte merken boven de wettelijke eis

Voor dit onderzoek heeft het RIVM in opdracht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) alle filtersigaretten die in Nederland te koop zijn onderzocht. 'Bij alle onderzochte merken komen de hoeveelheden teer en koolmonoxide met de methode van de WHO boven de wettelijke eis. Voor nicotine geldt dat de gemeten hoeveelheid van 3 merken voldoet aan de eis', aldus het RIVM.

Verschillen in manier van meten

De TNCO (tar, nicotin and carbon monoxide)-hoeveelheden van de WHO Intense-methode zijn vergeleken met de TNCO hoeveelheden die de fabrikant of importeur in de Europese database heeft gezet. Deze zijn bepaald volgens de ISO-methode. De ISO-methode en de Intense-methode van de WHO meten sigarettenrook op een andere manier. De WHO Intense-methode simuleert intenser rookgedrag: de machine neemt vaker en met een groter volume een trek van de sigaret dan de ISO-methode. Ook worden bij de WHO-methode de ventilatiegaatjes in het filter dichtgehouden. Deze gaatjes zijn aangebracht op de plek waar een roker de sigaret normaal gesproken vasthoudt (tussen de vingers of lippen). Zo bootst de WHO Intense-methode het gedrag van een roker beter na.

Achtergrond onderzoek

Aanleiding voor dit onderzoek was discussie over de relevantie van de ISO-methode. Deze methode is opgenomen in de Tabaks- en rookwarenwet voor het meten van de hoeveelheid TNCO in sigarettenrook. Onder andere de Stichting Rookpreventie Jeugd heeft via een rechtszaak aan de NVWA gevraagd om op te treden tegen de zogenaamde sjoemelsigaret. Zij beweren dat rokers per sigaret veel meer TNCO binnenkrijgen dan wat via de ISO-methode wordt gemeten. De NVWA heeft naar aanleiding van deze rechtszaak het RIVM gevraagd om de hoeveelheden TNCO te meten in de rook van filtersigaretten die in Nederland te koop zijn met de WHO Intense-methode.

Bevestiging eerder onderzoek

De resultaten bevestigen eerder onderzoek. Daaruit bleek ook al dat met de WHO Intense-methode veel meer TNCO werd gevonden dan met de ISO-methode. Het RIVM vindt dat de WHO-methode in de wet moet worden opgenomen omdat hiermee beter kan worden gemeten wat rokers binnenkrijgen.