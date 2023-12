Veel mensen met luchtweginfecties, adviezen opvolgen juist nu belangrijk

Hoe erg een luchtweginfectie is kan verschillen van een lichte verkoudheid tot een ernstige longontsteking. Sommige mensen kunnen ernstig ziek worden van een luchtweginfectie. Het RS (respiratoir syncytieel)-virus kan gevaarlijk zijn voor heel jonge kinderen. Bij het coronavirus SARS (severe acute respiratory syndrome)-CoV (coronavirus)-2 en het griepvirus (influenzavirus) lopen vooral ouderen en mensen met chronische ziektes of ernstige afweerstoornissen extra risico. Maar soms houden ook mensen zonder chronische ziekte of afweerstoornissen langdurige klachten over aan COVID-19. Mycoplasma pneumoniae en pneumokken zijn voorbeelden van bacteriën die ernstige luchtweginfecties, zoals longontstekingen, kunnen veroorzaken.

Adviezen bij luchtwegklachten

Heb je klachten die passen bij een luchtweginfectie? Volg de adviezen hieronder. Zo help je de verspreiding van luchtwegvirussen en –bacteriën te beperken. En je beschermt mensen die extra risico lopen bij een luchtweginfectie.

Ben je ziek? Blijf thuis.

Ben je niet ziek, maar heb je wel klachten? Werk thuis als dat kan. Overleg indien nodig met je werkgever.

Hoest en nies in je elleboog.

Houd afstand tot anderen.

Vermijd contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie.

Is contact toch nodig (bijvoorbeeld bij mantelzorg)? Draag een mondneusmasker.

Goede hygiëne helpt om verspreiding te beperken en kan helpen voorkomen dat je zelf ziek wordt. Was daarom vaak en goed je handen met water en zeep en ventileer binnenruimtes.

Nieuwste cijfers

Naast het coronavirus Sars-CoV-2 zien we ook het aantal mensen met het griepvirus toenemen. Het aantal mensen met griepachtige klachten kwam afgelopen week voor het eerst boven de grens waarbij we spreken van verhoogde activiteit in de huisartsenpraktijk. In Nederland spreken we van een griepepidemie als twee weken achter elkaar meer dan 56 op de 100.000 mensen met griepachtige klachten bij de huisarts komen en uit diverse bronnen blijkt dat er meer griepvirus gevonden wordt.