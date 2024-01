Julia en Noah de populairste kindernamen van 2023

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) presenteert vandaag de populairste kindernamen van 2023. Noah is, net als in 2022, de populairste jongensnaam en werd het afgelopen jaar 888 keer gegeven. Bij de meisjes is Julia, vorig jaar nog op nummer 2, de populairste naam. 681 meisjes hebben deze naam gekregen. In 2023 zijn in Nederland (tot en met november 2023) 164.269 baby’s geboren: 84.195 jongens en 80.074 meisjes.

Naast de populairste jongens- en meisjesnamen worden dit jaar voor de tweede keer de meest genderneutrale kindernamen van Nederland gepresenteerd. Het gaat om namen die procentueel ongeveer even vaak voorkomen bij zowel jongens als meisjes en dus niet aan een bepaald geslacht gebonden zijn. Dit jaar wordt de lijst aangevoerd door de naam Riley die aan 84 meisjes en 82 jongens werd gegeven. Op de tweede plaats staat Sky (16 meisjes en 17 jongens), gevolgd door Jonne (15 meisjes en 16 jongens).

De toppers

Het is inmiddels het vijfde jaar op rij dat Noah de meest populaire jongensnaam van Nederland is. Vergeleken met 2022 werd de naam aan 17 kinderen meer gegeven. De naam Julia is gestegen van nummer 2 naar nummer 1. Ouders gaven de naam Julia aan 26 kinderen meer dan vorig jaar.

Bij de jongens wint Luca opnieuw aan populariteit en stijgt de naam van de derde naar de tweede plaats. 674 jongens kregen deze naam, tegen 664 keer in 2022. Op de derde plaatst staat Lucas, die een plek stijgt ten opzichte van 2022. Verder valt op dat de naam Levi ook behoorlijk gestegen is van plaats negen naar plaats vijf. Een nieuwkomer in de top 10 is Noud die dit jaar op de negende plaats staat, een stijging van 3 plaatsen.

Bij de meisjes stijgt Julia van de tweede plaats naar de koppositie: in 2023 is deze naam 681 keer gegeven, tegen 655 keer in 2022. Op nummer twee staat Olivia, een naam die in 2023 aan 605 meisjes werd gegeven. De top 3 wordt gecomplementeerd met de naam Mila, die ten aanzien van vorig jaar ongewijzigd blijft in de ranglijst en in 2023 aan 603 meisjes werd gegeven. In 2022 kregen 624 meisjes deze naam.

De top 10 populairste kindernamen van 2023 ziet er als volgt uit: