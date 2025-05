William Rutten opent de deuren van zijn fotostudio voor het grote publiek in het theater

William Rutten keert volgend seizoen terug in het theater met zijn tweede theatercollege DoKa. Al op jonge leeftijd wist William Rutten, school was niets voor hem. Na de plotselinge dramatische dood van zijn vader wist hij het zeker; hij zou nooit meer iets doen waar hij geen zin in had. Hij werd popfotograaf en nam zich voor dat alles mogelijk is.

Op 20-jarige leeftijd werd de studio bij zijn moeder op zolder te klein en ging hij op zoek naar een eigen, grotere plek. Collega's adviseerden hem naar Amsterdam te gaan. Hij was eigenwijs en betrok het oude postkantoor van het kleine dorpje ’s-Graveland. Binnen de kortste keren kwamen de sterren langs in zijn inmiddels verbouwde en geblindeerde fotostudio in ‘the middle of nowhere’. Dé ‘place to be’ en in de ogen van buitenstaanders een soort Willy Wonka’s Chocoladefabriek vol mysteries.

William Rutten: "DoKa is een voorstelling over een 20-jarige jongen met grote dromen. Kom vooral kijken als je eens wat anders wil zien en horen. Ik vertel over de bizarre avonturen in mijn vakgebied, over artiesten voor mijn lens en over de sterren die mij in de fotostudio kwamen opzoeken. Het werd een iconische plek, een ‘hangout’ voor de sterren. Van Robbie Williams tot Beyonce en van Pink tot Justin Timberlake. Mijn leven is een jongensboek dat nog steeds niet is uitgelezen!"

Producenten Ruud de Graaf en Stefan Bruin: "We zijn trots dat William Rutten opnieuw het theater in gaat met zijn unieke verhaal. DoKa is meer dan een theatercollege: het is een avond vol humor en backstage-verhalen die je nergens anders hoort. Een must-see voor iedereen die wil weten wat zich écht afspeelt achter de schermen van de sterrenwereld."

Het publiek van 'DoKa’ krijgt het gouden ticket voor een inkijkje in deze studio. Een avond vol anekdotes over zijn jaren met de sterren hier, maar ook over het emotionele vertrek na 33 jaar om verder te kunnen groeien als fotograaf.

De kaartverkoop start eind mei. Voor meer informatie: dgtheater.nl.