Agent krijgt klappen na opmerking over auto

Een agent is vrijdagavond op de Markt in Uden gewond geraakt nadat hij meerdere klappen tegen zijn hoofd kreeg.

Het had alles te maken met een auto die op de stoep geparkeerd stond. De zaak liep volledig uit de hand toen de agent daar iets van zei.

Tegen 23.00 uur was de politieman samen met zijn collega aan het werk in Uden. Ze reden over de Mark toen ze op de stoep voor een snackbar een auto zagen staan met daarbij een aantal personen. Toen de agenten bij het groepje informeerden naar de eigenaar van de auto werden ze meteen agressief benaderd door een man, die begon te schelden, bedreigen en beledigen.

Omstanders

Al schreeuwend kwam hij vlak voor de agent staan, die hem daarop wegduwde. De man haalde vervolgens met zijn hand uit naar het hoofd van de agent, die een klap maar net kon afweren. De vlam sloeg in de pan en omstanders begonnen zich met de situatie te bemoeien. Door de agressieve man werd de agent meerdere keren hard tegen zijn hoofd geslagen. Die verzette zich door zijn wapenstok te gebruiken en dat had effect. Met veel moeite kon de man uiteindelijk worden aangehouden.

Getuigen

De aangehouden man is een 31-jarige inwoner van Uden, een bekende van de politie. Hij zit vast en wordt verhoord. De politie zoekt getuigen van het voorval en houdt er rekening mee dat er mensen zijn die met hun mobiele telefoon beelden hebben gemaakt van de situatie op de Markt.

“Dit gaat alle fatsoensnormen te buiten”

De leiding van de politie Oost-Brabant vindt het onacceptabel wat er vrijdagavond in Uden is gebeurd: “Dit gaat alle fatsoensnormen te buiten. Helaas hebben onze agenten vaker te maken met geweld en dit is op geen enkele manier goed te praten. Politiemensen moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Het is goed dat er aangifte is gedaan van deze trieste gebeurtenis. Het is aan het Openbaar Ministerie om deze zaak verder af te handelen. Waar mogelijk zullen wij de betrokken agenten ondersteunen”, zo laat de eenheidsleiding weten.