Dode man in woning Amsterdam stierf niet-natuurlijke dood

UIt eerste onderzoek blijkt dat de dode man die zaterdag in een woning in de Amsterdamse wijk Zeeburg werd aangetroffen, op niet-natuurlijke wijze is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt.

Waardoor de man precies om het leven is gekomen is nog niet bekend. Het onderzoek wordt uitgebreide en er wordt sectie op het lichaam verricht. Het zal zeker nog enkele dagen duren voordat de definitieve oorzaak kan worden vastgesteld.

Het lichaam van de man werd zaterdag in een woning in de C.J.K. Van Aalststraat in Amsterrdam aangetroffen. Forensische rechercheurs in witte pakken staratten gelijk een onderzoek en er werd ook een politiecontainer geplaatst, zo meldde de lokale zender AT5.