Raadslid D66 stapt uit partij na verbroken relatie met Pechtold

Dat heeft fractievoorzitter Jeannet Bos aan de Telegraaf bevestigd. Eind vorig jaar werd bekend dat Lok een relatie had met D66-leider Alexander Pechtold (53). De liefdesrelatie met Pechtold zou zo bruut zijn geëindigd dat Lok niets meer met D66 te maken wil hebben, aldus de krant. Lok doet woensdag in Weekblad Privé uitgebreid haar verhaal over haar relatie met Alexander Pechtold. Het weekblad kreeg ook inzage in de ontslagbrief die zij aan de burgemeester van Meppel schreef: 'Zoals u ongetwijfeld weet heb ik een affectieve relatie met de leider van mijn partij, Alexander Pechtold, gehad. Eveneens zult u er kennis van hebben gekregen dat die relatie op een voor mij zeer pijnlijke wijze is geëindigd. (…) Het is te voorzien dat ik binnenkort niet meer met geloofwaardigheid kan functioneren als raadslid en om die reden dien ik dan ook hierbij met onmiddellijke ingang mijn ontslag in.' Pechtold heeft laten weten niet op persoonlijke kwesties te willen reageren.

Anne Lok werkt als afdelingsleider atheneum/gymnasium bij het Bornego College in Heerenveen. Ze heeft vijf kinderen. De twee jongsten (meisjes) zijn een tweeling. Mogelijk is Pechtold de vader van de tweeling, zo schrijft Welingelichte Kringen woensdag.