Gasprijs nog altijd dubbel zo hoog als vóór energiecrisis

Amsterdam

De Europese gasprijs blijft structureel hoog. In mei ligt de kale marktprijs tussen de 32 en 36 cent per kuub. Dat is ruim het dubbele van het prijsniveau in de jaren vóór de energiecrisis, toen gas gemiddeld 10 tot 20 cent per kuub kostte. Dat blijkt uit een analyse van Energievergelijk.nl.