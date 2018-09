Politie roept hulp in van burgers in zoektocht naar vermiste Lili en Howick

Vrijdagavond 7 september zijn de Armeense kinderen Lili (12) en Howick (13) weggelopen vanaf een adres in het Gelderse Wijchen. 'Zij waren op dat moment bij hun grootouders en zijn er plotseling vandoor gegaan. Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing van de kinderen', zo laat de politie zaterdag weten.

Zoektocht gestart

Het is op dit moment onduidelijk waar de kinderen verblijven en of ze zijn ondergedoken. De politie maakt zich zorgen over de veiligheid en het welzijn van de kinderen en is daarom is direct een zoektocht gestart.

Oproep

De politie roept uw hulp in bij het zoeken naar de kinderen. Heeft u de kinderen gezien of weet u waar ze zijn? Ben dan direct met de politie op 0900 - 8844. Het kan ook anoniem op 0800-7000.