Albert Heijn en Jumbo fout met vermelding herkomst groente en fruit

Albert Heijn en Jumbo zijn door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt vanwege foutieve vermelding van herkomstland bij groente en fruit. foodwatch had de klacht ingediend nadat bij een controle bleek dat een aanzienlijk aantal schapkaartjes aan het groente- en fruitschap een andere vermelding van het herkomstland hadden dan op de kratten of verpakking stond.

Geen vermelding herkomstland

Het betrof onder andere spitskool uit Spanje (verpakking) of Nederland (volgens schapkaartje), pruimen uit Zuid-Afrika (poster), Chili (schapkaartje) of Nederland (volgens AH) en Rode paprika uit Israël (schapkaartje) of Nederland (verpakking). Geregeld ontbrak de vermelding van het herkomstland geheel.

Misleiding voorkomen

Ook werden meerdere landen tegelijk genoemd als mogelijke herkomstlanden zoals bij avocado’s uit Chili/Spanje/Peru/ZA/Israël. De Reclame Code Commissie heeft nu bevestigd dat dit in strijd met de Europese wetgeving is die consumenten het recht geeft om het herkomstland te kennen en misleiding van consumenten moet voorkomen.

Beterschap beloofd

Jumbo en Albert Heijn geven de fouten toe en beloven beterschap. Zo heeft Jumbo hierover alle winkels op de hoogte gesteld en gevraagd regelmatig steekproeven te houden. Helaas zag foodwatch op de dag van de uitspraak in beide winkels nog steeds overtredingen.