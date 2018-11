Verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval in Harderwijk

Een 37-jarige inwoner van Vlaardingen is dinsdagmorgen 6 november aangehouden in verband met een gewelddadige woningoverval op een bejaard echtpaar aan de Deventerweg in Harderwijk op zaterdagmiddag 17 december 2016.

Het paar was die middag even na half 6 net thuis en zat net aan een avondmaaltijd, toen er drie gewapende daders de woning binnenkwamen. De overvallers waren hierbij bijzonder agressief. De man werd diverse keren gericht beschoten en mishandeld en raakte hierbij ernstig gewond. Hij werd diezelfde avond nog aan zijn verwondingen geopereerd in het ziekenhuis.

Later die nacht werd in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam ook een onbekende persoon met een schotwond opgenomen. Hierbij werd een kogel uit het lichaam verwijderd. Deze kogel komt uit hetzelfde wapen waarmee het 68-jarige slachtoffer uit Harderwijk eerder die avond werd beschoten. Onlangs werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan deze overval. Dit leverde 6 tips op. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.