Duikers vinden grote partij marihuana onder zeeschip

Melding

Het duikteam van de Douane voert bijna dagelijks duikopdrachten uit bij risicoschepen. Deze partij drugs kwam aan het licht omdat de zeehavenpolitie een melding kreeg dat er tijdens onderhoud aan het schip iets verdachts was geconstateerd. Het duikteam heeft uiteindelijke meerdere grote sporttassen onder het schip vandaan gehaald. Aan de staat van de tassen was te zien dat zij al langere tijd in het water hebben gelegen.

Vernietigd

Het bewuste schip was afkomst uit Azië en zaterdagavond in Rotterdam aangekomen bij een terminal op de Maasvlakte. De marihuana is direct vernietigd en het HARC-team doet verder onderzoek naar deze zaak.