Verdachten van drugshandel aangehouden

De afgelopen tijd deed de recherche onderzoek naar de handel in drugs in district Leiden-Bollenstreek. Gaande het onderzoek kwam de identiteit van de nu aangehouden verdachten naar voren. Een officier van justitie verleende toestemming om het tweetal buiten heterdaad aan te houden. Na de aanhoudingen deden rechercheurs doorzoekingen in drie woningen: eentje in Leiden en twee in Katwijk. Daarbij zijn onder andere verdovende middelen en gegevensdragers in beslag genomen. Het onderzoek gaat onverminderd verder, de recherche sluit meer aanhoudingen niet uit.