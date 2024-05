Diabetes Fonds roept op om online test te doen

'Doe de online test'

'De helft van de mensen met diabetes krijgt gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. Daarom start het Diabetes Fonds de campagne om mensen te wijzen op de gevaren van diabetes type 2. Het doel is dat mensen weten hoeveel risico ze lopen op diabetes. En wat ze kunnen doen om hun risico te verkleinen', aldus het Diabetes Fonds.

Schade beperken

Weten dat je risico loopt op diabetes type 2. Dat is belangrijk. Iedereen die prediabetes heeft, loopt namelijk al ongemerkt schade op aan het lichaam. Mensen die er op tijd bij zijn, kunnen de schade beperken of diabetes type 2 voorkomen. Daarom start het Diabetes Fonds een meerjarige campagne om mensen bewust te maken dat diabetes geen ziekte is die je moet onderschatten. En dat mensen weten hoeveel risico ze lopen en hoe ze diabetes type 2 kunnen voorkomen.

Diabetes Risicotest

Mensen die de online Diabetes Risicotest doen op diabetesfonds.nl, weten hoeveel risico ze lopen op diabetes. Het kan zelfs zo zijn dat iemand al diabetes heeft, zonder dat de persoon het weet. Iedereen krijgt een advies op basis van de testuitslag. Dit loopt uiteen van leefstijltips tot het bezoeken van de huisarts.

'Mensen eerder opsporen'

Algemeen Directeur Diena Halbertsma van het Diabetes Fonds: 'We willen mensen met een hoog risico op diabetes type 2 eerder opsporen en met persoonlijke leefstijladviezen ondersteunen. Zo kunnen we voorkomen dat ze de ziekte krijgen en medicijnen moeten slikken.'

Iedereen kan diabetes krijgen

Uit diverse gesprekken blijkt dat veel mensen toch nog onvoldoende weten over diabetes en de gevaren. Een veelgehoorde opmerking is: 'Ik heb toch geen klachten?' Of: ‘Ik ben daar toch veel te jong voor?’ Iedereen kan in zijn leven diabetes type 2 krijgen. Jong en oud, arm of rijk. En er zijn factoren die het risico op de ziekte vergroten zoals afkomst, leeftijd en erfelijkheid.

Risico verkleinen

Gelukkig kun je zelf je risico verkleinen door een gezonde leefstijl. Denk aan gezond eten en drinken, regelmatig bewegen en ontspannen. En stoppen met roken is ook verstandig. Als je rookt, heb je namelijk bijna 40 procent meer risico om diabetes type 2 te krijgen.

Onderzoek

De 1,4 miljoen mensen met prediabetes is nog een voorzichtige schatting. In werkelijkheid zijn het er meer. Miranda Schram, hoogleraar diabetes­epidemiologie van Maastricht University legt uit waarom: 'In de Maastricht Studie volgen we jarenlang mensen tussen de 40 en de 75 jaar naar onder andere het ontstaan van diabetes type 2. Dit betekent dat de hoge risicogroepen ouder dan 75 jaar en de jongere groepen niet zijn meegenomen. Dat maakt dat de cijfers voor de totale Nederlandse bevolking nog veel hoger uitkomen.'

Doe de Diabetes Risicotest

Hoeveel risico loop jij op diabetes type 2? Beantwoord maximaal 8 vragen en je weet het! Doe de test op de website van het Diabetes Fonds.