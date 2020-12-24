Vrouw overleden na geweldsincident in woning in Zaltbommel

In een woning aan de Wichard van Pontlaan in Zaltbommel is dinsdag 23 december een overleden persoon aangetroffen. Dit meldt de politie woensdag.

Echtgenoot aangehouden

Het gaat om de bewoonster van de woning. 'De politie heeft haar echtgenoot aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. Hij zit vast. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog', aldus de politie.

Melding om 01.15 uur

De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.15 uur melding van een overleden persoon. De man, bewoner van de woning, werd direct aangehouden en er werd een PD-Unit geplaatst in de straat voor verder onderzoek. De politie is nog steeds op zoek naar eventuele getuigen.