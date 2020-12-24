OM gaat niet in hoger beroep in zaak ‘Erasmussteker’

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten geen hoger beroep in te stellen tegen het vonnis van de Haagse rechtbank in de zaak tegen de ‘Erasmussteker’. Dit heeft het OM woensdag laten weten.

Man gedood, 2e slachtoffer zwaargewond

De 23-jarige Amersfoorter stak in september 2024 aan de voet van de Erasmusbrug een man dood. Een tweede slachtoffer raakte bij de mesaanval zwaargewond. Nadat hij geprobeerd had meer slachtoffers te maken, werd hij door omstanders overmeesterd. Het OM verweet de man deze misdrijven met terroristisch oogmerk gepleegd te hebben.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De officieren van justitie hadden 20 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging geëist voor het plegen van deze terreurdaden. De rechter volgde het OM in de bewezenverklaring, maar legde alleen TBS op. De rechtbank stelt in het vonnis dat op basis van het onderzoek, de rapporten en de verklaringen van de deskundigen kan worden gesteld dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het plegen van de feiten. Omdat de man psychotisch was, wist hij niet wat hij deed op dat moment. Als iemand volledig ontoerekeningsvatbaar is, kan juridisch gezien geen gevangenisstraf worden opgelegd.

OM: hoger beroep biedt geen reëel uitzicht op een andere uitkomst

Het OM vindt dat op basis van het dossier gesteld kan worden dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was. Maar na uitvoerige bestudering van het vonnis van de rechter is de conclusie getrokken dat een hoger beroep geen reëel uitzicht biedt op een andere uitkomst. Ook in hoger beroep zou het oordeel over de ontoerekeningsvatbaarheid centraal staan. Het Hof zal volgens het OM naar alle waarschijnlijkheid niet tot een ander oordeel komen.

Samenleving beschermen

Het OM heeft bij het formuleren van de strafeis bewust gekozen voor het eisen van een langdurige gevangenisstraf in combinatie met TBS. Met die eis wilde het OM recht doen aan de uitzonderlijke ernst van de feiten, het onherstelbare leed dat is veroorzaakt en de grote maatschappelijke onrust die het incident teweeg heeft gebracht.

TBS kan worden verlengd

Nu de 23-jarige dader van het vreselijke incident in Rotterdam alleen een TBS-maatregel opgelegd heeft gekregen, wil dat niet zeggen dat hij over een paar jaar weer op straat staat. TBS met dwangverpleging is gericht op de bescherming van de samenleving en op intensieve behandeling van de veroordeelde. Deze maatregel kan, zolang het gevaar bestaat dat de man opnieuw de fout in gaat, steeds worden verlengd en kan daarmee langdurig van kracht blijven.