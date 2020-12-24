Beschikbaar inkomen huishoudens 3,5 procent hoger in derde kwartaal

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens (inkomen gecorrigeerd voor prijsveranderingen) was in het derde kwartaal van dit jaar 3,5 procent hoger dan een jaar eerder. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen, en een stijging van sociale uitkeringen. De hypotheekschuld groeide met 12,7 miljard euro ten opzichte van een kwartaal eerder, naar 924,2 miljard euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in het derde kwartaal van 2024. De totale beloning van werknemers groeide met 6,6 procent. Het aantal banen van werknemers groeide met 1,7 procent, en de cao-lonen waren 4,6 procent hoger. Het gemengd inkomen lag 1,3 procent hoger.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 4,7 procent. Dat komt vooral doordat uitkeringen vaak zijn gekoppeld aan het minimumloon, dat ten opzichte van een jaar eerder met 5,3 procent toenam . Huishoudens betaalden 5,1 procent meer belastingen en sociale premies.