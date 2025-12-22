Koopwoningen in november ruim 6 procent duurder dan jaar eerder

In november 2025 waren de prijzen van bestaande koopwoningen gemiddeld 6,1 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de achtste maand op rij vlakt de prijsstijging af. Ten opzichte van oktober 2025 stegen de prijzen gemiddeld met 0,3 procent. De prijsontwikkelingen in dit bericht zijn gebaseerd op de prijsindex van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het Centraal

Ten opzichte van oktober stijgen prijzen koopwoningen met 0,3 procent

Ten opzichte van oktober 2025 stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in november 2025 met 0,3 procent. De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend echter weer stijgend. In november lagen de prijzen gemiddeld 14,9 procent hoger dan bij de vorige piek in juli 2022.

Meer transacties bestaande koopwoningen in november

Het Kadaster maakte bekend dat het in november 18 224 woningtransacties registreerde. Dat is ruim 1 procent meer dan een jaar eerder. In de eerste elf maanden van 2025 zijn 211 541 woningen verkocht, bijna 16 procent meer dan een jaar eerder.