Alle Friese gemeenten hebben een positief begrotingssaldo 2026

De provincie Fryslân heeft alle 18 Friese gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht geplaatst. 'Dit houdt in dat alle gemeenten zonder verdere goedkeuring vooraf hun begroting 2026 kunnen uitvoeren', zo meldt de provincie Friesland.

'Begroting structureel sluitend'

“De begrotingen van de Friese gemeenten zijn voor het komende jaar structureel sluitend”, aldus gedeputeerde Eke Folkerts. Dat is de belangrijkste conclusie op basis van de door de gemeenteraden in november vastgestelde begrotingen. Daarom vallen alle gemeenten onder het reguliere repressieve toezicht en zijn de begrotingen voor kennisgeving aangenomen.

Manier van financieren is door het Rijk gewijzigd

Ondanks het positieve beeld over 2026 zijn er richting de toekomst wel zorgen. De manier van financieren is door het Rijk gewijzigd. Hierdoor daalde de algemene uitkering van het Rijk aan de gemeenten fors. Dat leek lange tijd tot financiële problemen bij gemeenten te leiden in 2026. Daarom werd 2026 ook wel ‘ravijnjaar’ genoemd.

Extra geld Rijk

Voor de jaren 2026 en 2027 is het Rijk uiteindelijk met extra geld over de brug gekomen. Daarnaast is een aantal gemeenten begonnen met bezuinigen. Daardoor hebben alle Friese gemeenten een sluitende begroting 2026. Het ‘ravijnjaar’ is opgeschoven naar 2028. Bij nagenoeg alle Friese gemeenten zien we dat het saldo in 2028 fors lager is dan in 2027. Meer dan de helft van de Friese gemeenten presenteert zelfs een tekort in 2028.

Ravijnjaren opvangen met meer middelen vanuit het Rijk

De provincie blijft zich samen met de gemeenten inzetten voor meer middelen vanuit het Rijk om de ravijnjaren op te vangen.