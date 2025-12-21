ME start Eerste Kerstdag met eerder aangekondigde pilots geweldmiddelen

De politie wil gepast kunnen optreden als de situatie daar om vraagt. Dat betekent met zo min mogelijk geweld zorgen voor maximale veiligheid. 'Politiemedewerkers komen nu soms zo in het nauw bij grootschalige rellen dat ze het vuurwapen moeten overwegen omdat ze geen ‘lichter’ geweldsmiddel beschikbaar hebben', zo meldt de politie.

Grotere bus pepperspray en waterwerpers krijgen traanwater

Om die reden start de politie nog dit jaar met twee eerder aangekondigde pilots. ME-ers krijgen een grotere bus pepperspray en waterwerpers kunnen worden gevuld met een mengsel van water en een traanverwekkende stof. Of dat traanwater daadwerkelijk wordt gebruikt, is aan het lokaal gezag.

Veldtest bewijst effectiviteit

Begin december was er een veldtest met de waterwerper en het traanwater. Die test moest uitwijzen wat het traanwater doet met degenen op wie het wordt gebruikt. Het resultaat is dat de waterwerper mét traanwater zeer effectief is om acuut gevaar af te wenden. De pilots starten op 25 december 2025 en duren twee jaar.

Inzet waterwerper

De korpsleiding heeft van de minister toestemming gekregen om deze pilots te starten en hecht daar ook veel waarde aan, vanwege de veiligheid van haar mensen. De beslissing om daadwerkelijk een waterwerper met een traanverwekkende stof in te zetten ligt bij de burgemeester. Er is sprake van een dubbele toestemmingslijn. Dat wil zeggen dat de burgemeester kan besluiten om toestemming te geven voor inzet van de waterwerper, maar daarnaast is ook altijd nog apart de toestemming nodig om aan de waterwerper ook een traanverwekkende stof toe te voegen. Dit gebeurt alleen bij ernstige ordeverstoringen, waarbij de druk op de ME-ers groot is. De korpsleiding vindt het daarom belangrijk dat dit middel in deze situaties ingezet kan worden.

Traanwater

De keuze om traanwater te gebruiken is aan strikte voorwaarden verbonden. Traanwater gebruiken mag alleen bij acuut gevaar, kans op zwaar lichamelijk letsel, of erger. Het doel van het middel is om grotere groepen te laten stoppen met bijvoorbeeld het gooien van zwaar illegaal vuurwerk en de groep uiteen te drijven. Het stoppen van gevaarlijke situaties heeft dus de eerste prioriteit. De inzet van de waterwerper met traanwater maakt het mogelijk afstand te creëren. Dat is veiliger voor politiemedewerkers en omstanders, maar resulteert ook in minder letsel van de personen waartegen het wordt ingezet (omdat anders andere geweldsmiddelen worden gebruikt).

Pepperspray

De ME beschikt ook over ‘gewone’ pepperspray. Eerder ging de minister akkoord dat de mobiele eenheid grotere bussen pepperspray krijgt. Die zijn tijdens de komende jaarwisseling al beschikbaar.