Kabinet stelt Nationaal Coördinator aan voor aanpak geweld tegen vrouwen

Er is meer landelijke sturing nodig op het aanpakken van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 'Daarom stelt het kabinet op korte termijn een Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld aan', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Telefoonnummer 116

Daarnaast ziet dit kabinet de meerwaarde van het op termijn invoeren van een nationaal telefoonnummer 116 en zet het in op het verder verkennen van 116 als onafhankelijk doorverwijzingspunt. Dat staat in een brief die staatssecretaris Pouw-Verweij (Langdurige en Maatschappelijke Zorg), mede namens de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris Participatie en Integratie vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Jaarlijks 1.300.000 slachtoffers huiselijk geweld

In Nederland worden jaarlijks 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder slachtoffer van huiselijk geweld. Staatssecretaris Pouw-Verweij: “De verhalen die ik hoor van vrouwen die slachtoffer zijn van geweld en nabestaanden van femicide slachtoffers zijn hartverscheurend. Vrouwen en kinderen moeten altijd veilig zijn in hun eigen huis. Het is ontzettend nodig dat er zo veel maatschappelijke en politieke aandacht is voor geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Het aanpakken van dit geweld is onwijs ingewikkeld en vraagt om een allesomvattende benadering. Daarom stelt het kabinet een Nationaal Coördinator aan.”

Nationaal Coördinator Geweld tegen Vrouwen en Huiselijk Geweld

De Nationaal Coördinator wordt op korte termijn aangesteld om meer overzicht van alle beleidsmaatregelen te creëren en ook te zorgen voor meer inhoudelijke samenhang. Het kabinet gaat de Nationaal Coördinator vragen aan de slag te gaan met een nationaal actieplan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ook kindermishandeling heeft hierin nadrukkelijk de aandacht. Daarnaast wordt de Nationaal Coördinator het aanspreekpunt voor gemeenten en uitvoeringsorganisaties voor de onderwerpen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zodat signalen vanuit deze organisaties op een passende plek terecht komen binnen het Rijk. De Nationaal Coördinator valt onder verantwoordelijkheid van de coördinerend bewindspersoon, op dit moment de staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg. De functie wordt hoog ambtelijk ingevuld.

Nationaal telefoonnummer 116

Het huidige kabinet ziet een meerwaarde in een nationaal nummer 116 waar vrouwen die slachtoffer zijn van geweld laagdrempelig terecht kunnen voor een luisterend oor, advies en triage naar passende hulpverlening. Een dergelijk centraal nummer kan alleen van meerwaarde zijn als het goed aansluit op de bestaande (hulpverlenings)organisaties. Het kabinet zet daarom eerst in op het verder versterken van deze organisaties en wil op langere termijn verder verkennen hoe 116 het best kan worden ingericht.