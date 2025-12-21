Explosie en brand op balkon van woning in Valkenburg

Vrijdagavond 19 december rond 19.45 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Frankenburg in Valkenburg in de Zuid-Hollandse gemeente Katwijk. 'Daarbij ontstond brand op het balkon van de woning. We zijn op zoek naar getuigen', zo meldt de politie.

'Vuurwerkbom'

Vrijdagavond 19 december rond 19.45 heeft een explosie plaatsgevonden bij een woning aan de Frankenburg in Valkenburg / Katwijk. Waarschijnlijk is er een vuurwerkbom op het balkon van de woning gegooid. Door de explosie ontstond brand waardoor schade aan het pand is ontstaan. Er raakten geen personen gewond.

Getuigen gezocht

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht en is op zoek naar verdachten. De hulp van getuigen kan daarbij heel waardevol zijn en de politie vraagt dan ook om contact op te nemen via 0900-8844.