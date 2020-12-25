OM legt strafbeschikkingen op en pakt ruim 82 miljoen euro af in grote fraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft strafbeschikkingen opgelegd in een grote fraudezaak waarin grote geldbedragen zijn weggesluisd en waarbij Nederlandse en buitenlandse bedrijven betrokken waren. Het OM pakt daarbij ruim 82 miljoen euro af.

Geldboetes van 3,4 miljoen euro

'Het geld was afkomstig van een buitenlands bedrijf dat betrokken is bij grote projecten. Diverse betrokken bedrijven en uit Nederland afkomstige bestuurders van die bedrijven moeten geldboetes betalen van in totaal 3.400.000 euro. Daarnaast wordt crimineel verdiend vermogen, in totaal 82.132.148 euro, afgepakt', aldus het OM.

FIOD

De FIOD startte onder leiding van het Functioneel Parket een strafrechtelijk onderzoek na een onderzoek door de Belastingdienst aan de administratie van een Nederlands bedrijf. Uit onderzoek van het Functioneel Parket is naar voren gekomen dat Nederlandse bedrijven zouden zijn gebruikt om wereldwijd goederen en diensten in te kopen voor projecten van de buitenlandse multinational. In een aantal gevallen werden er geantedateerde contracten gebruikt op basis waarvan gelden werden overgeboekt hetgeen heeft geleid tot het plegen van valsheid in geschrift.

Geldstromen

De valse stukken werden tussen 2006 en 2009 gebruikt. Daarmee werden geldstromen naar onder andere Zwitserse bankrekeningen afgedekt. Nederlandse vennootschappen uit verschillende delen van het land zijn daarbij betrokken geweest en ontvingen hiervoor enkele miljoenen euro’s aan vergoedingen. Bij een stichting kwam uiteindelijk een bedrag van ongeveer 111 miljoen US-dollar terecht. Dit bedrag is door de stichting geïnvesteerd in buitenlandse waardepapieren. Op deze waardepapieren is door het Functioneel Parket beslag gelegd.

Fraudescript

Uit onderzoek bleek dat er een stappenplan was opgesteld voor het opzetten van een deel van deze constructie. Daarin stond bijvoorbeeld hoe bankrekeningen en transacties moesten worden beheerd. Daarnaast zijn volgens het OM geheime afspraken gemaakt over de verdeling van opbrengsten. Het OM vindt het extra ernstig dat de betrokkenen zo doordacht te werk zijn gegaan om strafbare feiten te plegen.

Aantal verdachten reeds overleden

Het OM vindt het belangrijk dat er na lange tijd duidelijkheid komt voor alle betrokkenen. De strafbare feiten dateren van lang geleden. De hoofdverdachten zijn inmiddels op leeftijd, sommigen kampen met ernstige gezondheidsproblemen, diverse betrokkenen hebben hun werkzaamheden inmiddels neergelegd en een aantal is overleden. Een proces via de rechter zou nog vele jaren kunnen duren. Het Functioneel Parket heeft besloten om de zaak tegen de verdachten buitengerechtelijk af te doen door het opleggen van strafbeschikkingen aan vier natuurlijke personen en drie rechtspersonen. Er zijn geldboetes opgelegd ter hoogte van in totaal 3.400.000 euro.

'Kans op herhaling is klein'

Als onderdeel van de afspraken rondom de buitengerechtelijke afdoening van de strafzaak heeft de stichting afstand gedaan van de verkoopopbrengst van de buitenlandse waardepapieren en is met een aantal verdachten overeengekomen dat afstand wordt gedaan van hun opbrengsten van deze transacties. In totaal gaat het om een bedrag van 82.132.148 euro. Door de zaak nu via een strafbeschikking af te doen, wordt crimineel vermogen ontnomen, wordt recht gedaan aan strafbaar gedrag en – vanwege de hiervoor geschetste omstandigheden - is de kans op herhaling klein.