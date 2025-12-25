Jongen aangehouden na aantreffen zwaar vuurwerk, drugs en opvallend veel cash

De politie heeft dinsdag 23 december een minderjarige jongen in Heemskerk aangehouden nadat bij hem zwaar vuurwerk en drugs zijn aangetroffen. Dit meldt de politie.

Opvallend veel cash

'Naar aanleiding van deze vondsten werd zijn woning doorzocht, waar nog meer zwaar vuurwerk en een opvallende hoeveelheid contant geld voor een minderjarige werden aangetroffen. De jongen is aangehouden en het onderzoek wordt voortgezet', aldus de politie.