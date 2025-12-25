Geen 'Driving home for Christmas', auto belandt na botsing in bermsloot

Woensdag ging het even voor 17.30 uur op Kerstavond mis op de N34 bij Gieten. Twee auto’s zijn vlakbij de rotonde in botsing gekomen waarvan er één in een droge bermsloot terecht kwam.

Geen gewonden

Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden. In eerste instantie leek het een groot ongeval, maar dat waren auto`s die her en der stopten om eerste hulp te verlenen aan de betrokken automobilisten.

Omleiding

Het verkeer komende vanaf Zuidlaren werd bij afrit Anloo/Annen omgeleid. Berger Hamstra heeft beide voertuigen geborgen.