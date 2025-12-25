Naar Spanje gevluchte veroordeelde man komt voor Kerst naar Nederland, DSI houdt hem aan

Afgelopen dinsdagavond laat werd door team FASTNL, in samenwerking met de DSI, in Den Haag een vuurwapengevaarlijke veroordeelde voortvluchtige aangehouden. Dit meldt de politie.

Naar Spanje gevlucht na veroordeling

Het team was de Nederlandse man al een tijd op het spoor, maar hij vluchtte naar Spanje. Hierdoor kon hij een tijd onder de radar blijven. Er werd via het ENFAST intensief samengewerkt met FAST Spanje.

Met Kerst naar familie

'De 43-jarige man reisde naar Nederland voor familiebezoek. Dinsdagvond leidde het onderzoek naar een woning in Den Haag waar hij uiteindelijk door de Dienst Speciale Interventies (DSI) aangehouden kon worden. De man heeft nog een openstaande straf van 1804 dagen voor de productie van methamfetamine, MDMA en voor verdovende middelen handel', aldus de politie.

FASTNL

FASTNL van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies is aangesloten bij het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), een samenwerkingsverband van opsporingsteams van politiediensten binnen de Europese Unie. Internationale samenwerking is van groot belang, want naar schatting kiest ruim de helft van de voortvluchtigen ervoor om zich buiten de eigen landsgrenzen schuil te houden. Door de samenwerking kunnen voortvluchtigen sneller opgespoord worden.