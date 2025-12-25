Politie haalt 4 vuurwapens van straat en verricht 5 aanhoudingen in Rotterdam-Zuid

Woensdag hebben agenten aan de Spijkenissestraat in Rotterdam-Zuid rond 20.00 uur bij de controle van een voertuig twee vuurwapens aangetroffen. 'De vier inzittenden zijn daarop met behulp van de benaderingstechniek gevaarlijke personen (BTGP) aangehouden. Bij de doorzoeking van meerdere woningen, trof de politie later nog eens twee vuurwapens aan. Hierbij werd een vijfde persoon aangehouden', zo meldt de politie.

Vuurwapen naast auto

Op Kerstavond merkten agenten een verdacht voertuig op aan de Spijkenissestraat. Toen zij de auto benaderden stapte één van de inzittende uit. Toen een agent hem aansprak vond hij naast de auto een voorwerp dat een vuurwapen bleek te zijn. Hierop werd onmiddellijk een BTGP ingezet, waardoor de vier verdachten van 26, 29, 31 en 35 jaar oud uit Rotterdam, konden worden aangehouden. Daarbij werd ook een tweede vuurwapen aangetroffen.

Woningen doorzocht

Naar aanleiding van deze aanhoudingen werden meerdere woningen doorzocht in IJsselmonde, de Tarwewijk en Vreewijk. In twee daarvan werd een vuurwapen aangetroffen. Ook werd hier een vijfde verdachte, een 32-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

Benaderingstechniek gevaarlijke personen (BTGP)

De benaderingstechniek gevaarlijke personen gaat over een gevaarlijk persoon (gevaarlijk voor zichzelf of voor anderen) die moet worden benaderd op een zodanige manier dat dit veilig is voor alle betrokkenen, inclusief omstanders.