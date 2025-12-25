Eerste lokale ijsdag van deze winter op Eerste Kerstdag een feit

Voor het eerst dit winterseizoen is sprake van een lokale ijsdag. 'Op diverse plaatsen bleef de temperatuur op deze Eerste Kerstdag de hele dag onder nul en bleef het vriezen', zo meldt Weeronline donderdag.

Koudst met -2 graden in Twente

'Het koudst was het in Twente met -2,0 graden. In Hoogeveen werd het -1,5 graden, in Heino -1,4 en in Deelen -1,3 graden. Normaal valt de eerste lokale ijsdag in ons huidige klimaat op 20 december. Daarmee is de eerste lokale ijsdag dit jaar op een vrij gebruikelijk moment. De vorige keer dat het in ons land lokaal tot een ijsdag kwam was op 13 februari. In Hoogeveen was het -0,5 graden', aldus Weeronline.

Vorig jaar op 28 december de eerste lokale ijsdag

In het vorige winterseizoen kwam het op 28 december tot de eerste lokale ijsdag met in Hoogeveen en Heino een paar tienden onder nul. Het jaar ervoor kwam het op 30 november tot een ijsdag en in 2022 bleef het op 9 december voor het eerst plaatselijk de hele dag vriezen. In de winter van 2021-2022 vond de eerste lokale ijsdag op 22 december plaats en het jaar ervoor bleef het kwik voor het eerst op 10 december lokaal onder nul. In de winters van 2019-2020 en 2020-2021 was het pas op 21 januari en 22 januari zover.

Records

De meest vroege lokale ijsdag werd op 30 oktober 1940 gemeten. In Maastricht werd het toen niet warmer dan -0,2 graden. De meest late lokale ijsdag staat ook op naam van Maastricht. Op 5 april 1911 werd het niet warmer dan -0,5 graden.

Elke winter wel ergens een lokale ijsdag

Er is nog nooit een winter geweest waarbij het op geen enkel officieel meetpunt tot een ijsdag kwam. De winter van 2019-2020 kwam echter wel heel dichtbij met alleen in het Limburgse Ell op 21 januari 2020 een ijsdag. Het was toen niet alleen maar één ijsdag, maar het was met -0,1 graden ook nipt.

Normaal drie tot negen ijsdagen

In ons huidige klimaat komt het gemiddeld tot drie ijsdagen in het westen van Zeeland en tot negen ijsdagen in het oosten en noordoosten van het land. In De Bilt staat het klimaatgemiddelde over de periode 1995-2024 op zes ijsdagen.

Veruit de meeste ijsdagen in het winterhalfjaar werden genoteerd in de winter van 1947. Van november 1946 tot en met maart 1947 bleef de temperatuur in Eelde op maar liefst 61 dagen het hele etmaal onder nul. Het record voor De Bilt staat op 49 ijsdagen en werd in dezelfde winter genoteerd.