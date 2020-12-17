4 op de 10 mensen met weinig geld vinden gezondheid niet goed

Van de mensen die onder of net boven de armoedegrens leven, zegt 40 procent dat hun gezondheid niet goed is. Bij mensen in huishoudens met meer geld is dat 21 procent. Mensen met weinig geld hebben ook vaker een langdurige beperking. De levensverwachting van mannen met weinig geld is 9 jaar korter dan van degenen die meer te besteden hebben. Bij vrouwen is dat verschil 7 jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de publicatie Leven in armoede 2025.

Mensen in een arm of bijna-arm huishouden zeggen bijna twee keer zo vaak dat hun gezondheid minder goed is als mensen in een huishouden met meer geld. Van mannen in een huishouden met weinig geld vindt 36 procent hun gezondheid niet goed, bij mannen in een huishouden dat meer te besteden heeft is dat 19 procent. Bij vrouwen is dat 44 procent tegen 23 procent.

Twee derde 45- tot 65-jarigen met weinig geld minder gezond

Een hogere leeftijd gaat over het algemeen gepaard met een minder goede gezondheid. Bij mensen in een arm of bijna-arm huishouden zeggen juist 45- tot 65-jarigen het vaakst dat ze zich minder gezond voelen (67 procent). Bij hun leeftijdgenoten die meer te besteden hebben is dat 25 procent, en is het aandeel dat zich minder gezond voelt bij 65-plussers het hoogst (36 procent).