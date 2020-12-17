Kabinet zet met belastingwijzigingen 2026 stappen naar een beter belastingstelsel

Per 1 januari 2026 wijzigen verschillende belastingen waarmee stappen worden gezet naar een beter belastingstelsel. 'Daarbij houdt het kabinet oog voor de koopkracht van Nederlanders, het klimaat en het eerlijk belasten van vermogen', zo meldt het ministerie van Financiën woensdag.

Pakket Belastingplan 2026

De wijzigingen volgen uit eerder aangenomen wetsvoorstellen en het pakket Belastingplan 2026, dat op 16 december is aangenomen door de Eerste Kamer. Precies weten wat per persoonlijke situatie wijzigt per 2026? Ga dan naar de ‘wat betekent dit voor mij’-tool van Wijzer in Geldzaken.

'Schrappen of wijzigen belastingmaatregelen'

Staatssecretaris Eugène Heijnen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane): “Het verbeteren van het belastingstelsel gaat continu door. Zo schrappen of wijzigen we belastingmaatregelen waarvan duidelijk is dat ze niet bereiken waarvoor ze bedoeld zijn. Dit geldt ook voor maatregelen waarbij blijkt dat het geen efficiënte manier is om het doel te bereiken. Er is in het parlement brede steun voor deze maatregelen. Tot het aantreden van het nieuwe kabinet blijf ik mij inzetten voor het verbeteren van het belastingstelsel”.

Beter belastingstelsel

Het kabinet neemt een aantal maatregelen omdat uit evaluaties blijkt dat enkele regelingen niet doen wat beoogd is (doeltreffendheid) en/of niet gaan op efficiënte manier (doelmatigheid). Zo wordt vanaf 2026 het lage tarief in de wegenbelasting (mrb) versoberd voor kampeerauto’s en geschrapt voor paardenvervoer. Dit geldt ook voor het verlaagde btw-tarief voor logies. Voor overnachtingen in hotelkamers, vakantiewoningen of stacaravans betaal je vanaf 2026 niet 9% maar 21% btw. Dit geldt ook voor het kortdurend verstrekken van logies (max. 6 maanden) aan bijvoorbeeld werknemers, studenten, asielzoekers en dak- en thuislozen.

Onduidelijkheid in bijtelling zakelijke fietsen

Een onduidelijkheid in de bijtelling van zakelijke fietsen wordt vanaf volgend jaar weggenomen. Wanneer een werknemer een fiets ook privé gebruikt, dan hoeft daarover geen 7% bijtelling meer betaald te worden.

Inkomen en ondernemen

Om het terugdraaien van de btw-verhoging op cultuur, media en sport te betalen, worden de schijven van de inkomstenbelasting en heffingskortingen niet volledig aangepast aan de inflatie. Hierdoor vallen mensen iets eerder in een volgende schijf in de inkomstenbelasting. De eerste schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 38.441 nu naar € 39.357 in 2026. De tweede schijf van de inkomstenbelasting gaat van € 76.817 nu naar € 79.137 in 2026.

Aanpassing arbeidskorting

Er wordt ook een aanpassing gedaan in de arbeidskorting. Deze bedragen zijn normaal gesproken gekoppeld aan de stijging van het wettelijk minimumloon. Voor 2026 gebeurt dat anders. Daardoor gaat de hoogte van de inkomensgrenzen op 1 januari 2026 omlaag. Hierdoor krijgen mensen die in deeltijd werken en minder dan het minimumloon verdienen, meer arbeidskorting in 2026.

Accijnskorting op benzine, diesel en LPG met jaar verlengd

Om de prijzen aan de pomp betaalbaar te houden, wordt de accijnskorting op benzine, diesel en LPG met een jaar verlengd tot 1 januari 2027. Wel is de korting minder hoog als gevolg van een wijziging die de Tweede Kamer heeft aangebracht. De accijns voor een liter benzine wordt € 0,84, voor een liter diesel € 0,55 en voor een liter LPG € 0,20.

ZZP'ers

Het bedrag dat zelfstandigen (zzp’ers) mogen aftrekken van hun winst daalt komend jaar naar €1.200. Het vrijgestelde maandbedrag voor vervroegd pensioen gaat in 2026 met € 300 bruto omhoog. De werkgever hoeft hierover geen extra belasting te betalen en oudere werknemers met zwaar werk kunnen hierdoor gemakkelijker eerder met pensioen.

ETK-regeling verder versoberd

De fiscale regeling voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland zijn (ETK-regeling) wordt per 2026 versoberd. Werknemers kunnen extra kosten voor levensonderhoud en extra gesprekskosten voor privédoeleinden met het land van herkomst niet meer belastingvrij declareren.

Vermogen

Het kabinet wil dat vermogen dat door erven wordt doorgegeven, op een eerlijke manier terecht komt bij de volgende generatie. Daarom worden er binnen de erf- en schenkbelasting een aantal aanpassingen doorgevoerd. Zo worden constructies met ongelijke vermogensverdeling tussen partners voor overlijden of een scheiding aangepakt. Hierdoor betalen echtgenoten bij het einde van het huwelijk of overlijden over de helft van de gemeenschap van goederen schenk- of erfbelasting, ook als ze dit op papier ongelijk hebben verdeeld om te voorkomen dat één van hen minder belasting betaalt. Om erfgenamen beter in staat te stellen hun aangifte erfbelasting te doen, wordt de aangiftetermijn voor de erfbelasting na overlijden verruimd, van 8 naar 20 maanden.

Hypotheekrente

Het kabinet had voorgesteld om de kosten van de vertraagde invoering van het nieuwe box 3-stelsel te dekken binnen box 3. De Tweede Kamer heeft deze lastenverzwaring teruggedraaid. In plaats daarvan wordt de Wet Hillen versneld afgebouwd. Deze wet regelt dat mensen met een kleine of afgeloste hypotheekschuld een korting krijgen op de belasting. Zij krijgen deze korting omdat er weinig of geen hypotheekrente kan worden afgetrokken en wel belasting over het eigenwoningforfait wordt betaald. Door de afbouw van de Wet Hillen krijgen deze mensen vanaf komend jaar minder korting, dit was al eerder besloten. Door de versnelde afbouw eindigt deze belastingaftrek uiteindelijk in 2041 in plaats van 2048.

Tweede woning

Mensen die in 2026 een tweede huis kopen als beleggingsobject of vakantiewoning betalen minder overdrachtsbelasting. Het tarief daalt van 10,4% naar 8%.

Klimaat en auto

Via verschillende maatregelen die gelden voor mensen en bedrijven worden verdere stappen gezet in de klimaattransitie. Het kabinet wil dat de vergroening van het wagenpark van Nederland doorgaat. Daarom gaat het verlaagde bpm-tarief voor emissievrije auto’s ook gelden voor emissievrije motoren en bijzondere personenauto’s, zoals kampeerauto’s en voertuigen voor rolstolvervoer. Tegelijkertijd worden de bpm-tarieven aangepast, zodat er voldoende prikkel blijft bestaan om brandstofauto’s nog zuiniger te maken.

Auto van de zaak

Op verzoek van de Tweede Kamer tijdens de behandeling van het Belastingplan wordt een korting op de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak zonder CO2-uitstoot voor 2 jaar verlengd. Om dit te kunnen betalen wordt de youngtimerregeling versoberd. Met deze regeling krijgen ondernemers en DGA’s (directeur-grootaandeelhouder) die een zakelijke auto ook privé rijden die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen een voordeel in de bijtelling. Vanaf 2026 wordt de minimumleeftijd van deze auto verhoogd van 15 naar 16 jaar. Youngtimers die in de loop van komend jaar 16 jaar oud worden houden nog recht op de gunstige bijtelling, zo heeft het kabinet aanvullend geregeld. Voordat de gunstige bijtelling in 2027 wordt verhoogd van 16 naar 25 jaar, kunnen zij dan nog van auto veranderen. Deze late wijziging van de maatregel betekent dat sommige DGA’s de aanpassing handmatig moeten verwerken of naderhand correcties indienen.

Vrachtwagens

Voor vrachtwagens tussen de 3.500 kg en 12.000 kg wordt vanaf 1 juli 2026 de mrb ingeruild voor een nieuwe vrachtwagenheffing. Hoe schoner en lichter het voertuig, hoe lager het bedrag per kilometer. Voor vrachtwagens boven de 12.000 kg daalt de mrb.

Drinkwaterbelasting bedrijven verhoogd

Bedrijven gaan vanaf 2026 over een groter deel van het drinkwater dat zij gebruiken belasting betalen. Het heffingsplafond gaat van 300 kubieke meter naar 50.000 kubieke meter. In de Europese Unie (EU) betalen producenten een CO2-heffing waarmee de uitstoot wordt belast. Om voor eerlijke concurrentie te zorgen, wordt vanaf 2026 ook voor bepaalde goederen die van buiten de EU komen een CO2-heffing ingevoerd, zoals bijvoorbeeld ijzer, staal en aluminium.

Vertrouwen in belastingstelsel

Voor het vertrouwen in het belastingstelsel is het belangrijk dat iedereen zijn belasting betaalt. Daarom wordt komend jaar een volgende stap gezet in het bestrijden van belastingontduiking met crypto’s. Vanaf 2026 moeten crypto-aanbieders persoonsgegevens van hun klanten verzamelen. Deze gegevens moeten samen met de transactiegegevens van de klanten uiterlijk op 31 januari 2027 gerapporteerd worden aan de Belastingdienst. De Belastingdienst kan daarmee beter controleren of die klanten in hun aangifte inkomstenbelasting het hebben van crypto wel goed hebben ingevuld. De wet wordt begin 2026 behandeld in de Kamers en gaat - nadat deze in beide Kamers is aangenomen – met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2026. Crypto-aanbieders kunnen daarom vanaf 1 januari 2026 beginnen met het verzamelen van gegevens.