Duidelijke regels nodig voor reclame door influencers

De Consumentenbond wil strengere regelgeving voor reclame door influencers op sociale media. Uit onderzoek van 16 Europese consumentenorganisaties blijkt gebrek aan transparantie het grootste probleem bij dit soort reclames. Influencers geven in posts vaak niet aan dat het gaat om reclame of een betaalde samenwerking.

De Europese consumentenorganisaties bekeken honderden reclameposts van influencers over fast fashion, ongezond voedsel en crypto. Zo staat bij 67% van de posts over ongezonde voeding niet dat het gaat om een samenwerking met een merk. Influencers bereiken met deze onderwerpen veel kinderen, tieners en jongvolwassenen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze groepen herkennen reclame niet altijd goed en zijn vatbaarder voor groepsdruk. Dat influencers niet duidelijk aangeven dat het om reclame gaat, is dan extra kwalijk.’

De reclameposts van influencers lijken vaak op een persoonlijke aanbeveling. Ze gebruiken het vertrouwen van hun volgers om ervoor te zorgen dat die iets kopen en trekken daarbij alles uit de kast. Molenaar: ‘De intenties van een influencer moeten echt duidelijker zijn.’

Schadelijke effecten

Alle 3 de onderzochte onderwerpen kunnen schadelijke effecten hebben. 1 op de 6 kinderen heeft overgewicht. Het aanbevelen van ongezonde voeding aan deze groep is kwalijk. Fast fashion is van slechte kwaliteit en de productie kost veel grondstoffen. Influencers die riskante crypto promoten, benadrukken de mogelijke winsten meer dan het risico op verlies. Dit zorgt voor verkeerde verwachtingen.

Regelgeving

Een aantal dingen moet echt beter. De Consumentenbond pleit samen met de 15 consumentenorganisaties voor de volgende Europese regels: