Politie: Honderden gedupeerden beleggingsfraude bij overmaken cryptogeld

De politie Oost-Nederland zoekt contact met ongeveer driehonderd mogelijke gedupeerden van beleggingsfraude en vacaturefraude. 'Zij worden op de hoogte gebracht van het feit dat zij cryptogeld overmaken naar vermoedelijk oplichters', zo meldt de politie maandag. De politie adviseert hen om zo snel mogelijk te stoppen met deze betalingen.

Cryptofraude

De politie kwam de gedupeerden op het spoor door een gezamenlijk onderzoek van Europol en het cryptoplatform Coinbase. Coinbase is een betrouwbaar platform waar mensen een ‘wallet’ kunnen openen om hun cryptogeld te beheren. Een wallet is een soort bankrekening voor cryptogeld.

Onderzoek

'Coinbase deed onderzoek naar verdachte wallets op hun platform. Uit het onderzoek bleek dat er ongeveer driehonderd Nederlandse klanten van Coinbase cryptogeld overmaakten naar verdachte wallets. Volgens Coinbase worden deze wallets gebruikt om mensen op te lichten', aldus de politie.

Beleggingsfraude

In de meeste gevallen gaat de oplichting om beleggingsfraude en in enkele gevallen om ‘vacaturefraude’. Bij vacaturefraude denken mensen vanuit huis te werken. Vaak betreft het werk het schrijven van online reviews over bedrijven. Een inkomen wordt echter nooit of nauwelijks uitgekeerd. Coinbase informeerde de Nederlandse politie over de fraude. De schadebedragen variëren van enkele euro’s tot tienduizenden euro’s.

Waardeloze belegging

Bij beleggingsfraude, ook wel boilerroomfraude genoemd, worden gedupeerden verleid om te beleggen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren. Eén manier is door advertenties op social media, waarin bijvoorbeeld bekende Nederlanders een belegging aanprijzen. Een andere manier is dat criminelen contact leggen via datingapps en een (romantische) relatie opbouwen met de gedupeerde. Deze wordt vervolgens verleid om te beleggen.

'Meer investeren'

Gedupeerden kunnen in een persoonlijke online omgeving de investeringen en rendementen bekijken. Dit platform ziet er professioneel uit en is vrijwel niet van echt te onderscheiden. Ook is er in veel gevallen dagelijks contact tussen de gedupeerde en hun ‘beleggingsadviseur’ (de crimineel). Als de eerste rendementen mooi zijn, wordt er gevraagd meer te investeren.

Geld in zakken fraudeur verdwenen

Als de investeerder het opgespaarde geld wil laten uitbetalen, blijken alle beleggingen waardeloos en is het geld in de zakken van de fraudeur verdwenen. De persoonlijke onlinepagina is verdwenen en persoonlijk contact is niet meer mogelijk. Al het geïnvesteerde geld of crypto is verdwenen.

Voorkomen van gedupeerden

De politie informeert nu zo snel mogelijk de gedupeerden om te voorkomen dat ze geld blijven overmaken naar criminelen. Elke euro die gedupeerden kwijtraken aan de fraudeurs, is er namelijk één te veel. Gedupeerden ontvangen een mail en een brief. De politie heeft nauw contact met Slachtofferhulp Nederland en de Fraudehelpdesk, zodat gedupeerden om ondersteuning kunnen vragen bij deze instanties.

'Opsporing beleggingsfraude is moeilijk'

Opsporing van beleggingsfraude is zeer moeilijk. Het lukt dan ook vaak niet om de criminelen te identificeren. Ook het geld van gedupeerden is vaak niet meer terug te vinden. De investeringen verdwijnen namelijk in honderden wallets die internationaal verspreid zijn. De focus ligt daarom op het voorkomen van grotere schade en (meer) gedupeerden.

Schaamte

De mentale impact van digitale criminaliteit, zoals beleggingsfraude, op gedupeerden is groot. Vaak nog groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel gedupeerden van beleggingsfraude ervaren schaamte. Dit is echter nergens voor nodig. Criminelen gaan geraffineerd te werk en het overkomt helaas veel mensen. Praat erover met uw omgeving als u gedupeerde bent geworden. Of neem contact op met een lotgenotengroep van Slachtofferhulp voor online criminaliteit.

Recoverybedrijven

Een recoverybedrijf (herstelbedrijf) kan na een tijdje contact opnemen met de gedupeerde. Zij beweren het geld van gedupeerden te kunnen terughalen, vaak voorafgegaan door een verzoek om ‘borg’ te betalen. Maar deze ‘recoverybedrijven’ zijn vermoedelijk onderdeel van dezelfde frauduleuze beleggingsmaatschappijen, die proberen gedupeerden nog meer geld afhandig te maken.

Tips om beleggingsfraude te voorkomen

De politie adviseert:

- Bouw rust in. Wordt er druk gezet, zorg dan dat er rust komt en neem geen overhaaste beslissingen.

- Pas een vier ogen beleid toe. Bespreek de situatie met mensen die je vertrouwt.

- Val terug op bekende bedrijven of (lokale) ondernemers die je feitelijk kunt ‘bezoeken’.

- Doe goed onderzoek naar de aanbieder, is deze in Nederland geregistreerd?

- Raadpleeg bijvoorbeeld het register van AFM (Autoriteit Financiële Markten)

- Wees waakzaam als rendementen hoog zijn en het risico laag.

Is dit u toch mogelijk overkomen, bespreek dan uw situatie met de Fraudehelpdesk via 088-786 7372 en informeer uw bank. Ook kunt u aangifte doen bij de politie.