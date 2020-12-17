Doorstijgend aantal salmonella-infecties in Nederland opvallend

In 2023 en 2024 werden in Nederland steeds meer mensen ziek door salmonella. Dit meldt het RIVM in haar ‘Staat van Infectieziekten’, het jaarrapport dat ieder jaar een overzicht geeft van de meest opvallende epidemiologische ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten. Er waren ook meer mensen met ziektes als bof, mazelen en kinkhoest, en de daling van het aantal mensen met hiv (humaan immunodeficientievirus) is in 2024 gestopt.

Opvallende trend houdt aan: veel meer mensen met salmonella

De bacterie Salmonella Enteritidis zorgde in 2024 weer voor veel meer mensen met een salmonellabesmetting. Ook het aantal pluimveebedrijven met salmonella nam toe. Daardoor is de kans groter dat mensen besmet voedsel eten en ziek worden. Het RIVM bracht een advies uit aan de ministeries van LVVN (Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur ) en VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), en de pluimveesector nam maatregelen om het aantal salmonella-besmettingen bij kippen terug te dringen.

Meer meldingen van bof, mazelen en kinkhoest

Het percentage gevaccineerde zuigelingen en kleuters lijkt in het laatste rapportagejaar lager te zijn dan in het jaar daarvoor. In Nederland lukt het al langere tijd niet om minstens 95 procent van de kinderen tegen bof, mazelen en rodehond in te enten (BMR-vaccinatie).

Er waren er in 2024 ook meer meldingen van infectieziekten zoals mazelen, kinkhoest en bof. Dit zijn ziekten waartegen binnen het Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd. Het hoge aantal bofmeldingen was het gevolg van een uitbraak in de zogenaamde Biblebelt. Voor mazelen werd in 2024 het hoogste aantal meldingen bereikt sinds 2013, terwijl voor kinkhoest het hoogste aantal meldingen werd genoteerd sinds de start van de meldplicht in 1976. In het geval van kinkhoest had dit waarschijnlijk vooral te maken met beperkte bescherming tegen deze infectie door lage blootstelling tijdens de coronajaren.

Daling van hiv (humaan immunodeficientievirus)-diagnoses gestopt

De jarenlange daling van het aantal mensen met een nieuwe hiv-diagnose in de behandelcentra voor hiv is gestopt. Waarschijnlijk droeg het hogere aantal mensen dat in 2024 in de centra seksuele gezondheid de diagnose hiv kreeg hieraan bij. Dit waren vooral mannen die seks hebben met mannen. Aanvullende analyses van de Stichting hiv monitoring voorspellen dat het aantal nieuwe hiv-infecties in de komende jaren zal gaan stijgen. Het is niet duidelijk waarom mensen zich minder goed lijken te beschermen tegen hiv.

Ziektelast berekenen

De ziektelast geeft het aantal jaren aan dat mensen door een ziekte niet in goede gezondheid kunnen leven. De ziektelast van COVID-19 was in 2024 opnieuw de helft kleiner dan in 2023, toen het al de helft was van in 2022. In 2024 veroorzaakte COVID-19 in Nederland nog steeds de hoogste ziektelast. Deze ziektelast was voor het eerst ongeveer hetzelfde als van griep. Aan het berekenen van de ziektelast van post-covid wordt nog gewerkt.

Over de Staat van Infectieziekten

Elk jaar geeft het RIVM een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in Nederland, en wanneer nodig, in het buitenland. Met de Staat van Infectieziekten in Nederland informeert het RIVM onder andere beleidsmakers.