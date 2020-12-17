26 verwaarloosde konijnen aangetroffen in appartement op IJburg

Lege voerbakjes, weinig beweegruimte en een vloer bezaaid met keutels: onder die omstandigheden treffen agenten van de Amsterdamse dierenpolitie dinsdag 15 december 26 konijnen aan in een appartement op IJburg. De dieren blijken verwaarloosd te zijn en agenten nemen ze in beslag.

De dierenpolitie gaat naar het appartement toe nadat gemeld is dat er zorgen zijn om het welzijn van de bewoner en de aanwezige konijnen. Om hoeveel diertjes het precies gaat, weten de agenten dan nog niet. In de woning tellen ze uiteindelijk maar liefst 26 snuitjes. De konijnen zijn mager, hebben een slechte vacht en worden onder ongeschikte omstandigheden gehouden. Daarom neemt de dierenpolitie ze alle 26 in beslag. De dieren zijn overgebracht naar een opvanglocatie en worden daar verzorgd. Ook voor de bewoner is zorg geregeld.