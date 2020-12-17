Fietser ernstig gewond door aanrijding in Amsterdam

Een fietser is woensdagochtend in Amsterdam aangereden door een automobilist. Het slachtoffer is gereanimeerd en naar een ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Omstreeks 08.00 uur kwamen de fietser en de auto met elkaar in botsing op de T-splitsing van de Haarlemmerweg met de Van Limburg Stirumstraat. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden er opgeroepen om hulp te verlenen aan het slachtoffer.

Volgens de politie is het slachtoffer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto is door de politie gehoord.