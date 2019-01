Koffer met stoffelijke resten lag al meer dan een week langs de dijk

Dat was de eerste melding die de politie over de koffer kreeg. Maar de politie kon de koffer niet vinden, zo weet nu.nl. Politie tegen de krant: 'Het is zo’n groot gebied, en de melder is niet ter plaatse gebleven.'

Doorda de melder met een afgeschermd nummer belde, kon de politie ook niet meer in contact komen met de melder. Echter, afgelopen zaterdag nam de melder zelf weer contact op met de politie. Dit keer leidde dat tot de vondst van de koffer. Later kwam ook de bevestiging dat er een stoffelijk overschot in zat.

Zondag wordt er onderzoek gedaan in het IJ ter hoogre van de Zuider IJdijk. De politie kan nog niets zeggen over wat er exact is de koffer zat. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend.