Man rijdt rond met drie messen en wapenstok

De 49-jarige bestuurder uit Raamsdonksveer had bovendien een geldbedrag van ruim 8000 euro op zak.

De automobilist werd in de nacht van dinsdag op woensdag even na middernacht staande gehouden. Tijdens de controle zagen agenten onder de bestuurdersstoel een handvat uitsteken. Bij verder onderzoek bleek dat het om een hakmes ging. Er werd besloten de auto verder te doorzoeken op basis van de wet wapens en munitie. Uit de auto kwamen nog een vleesmes, een aardappelschiller en een wapenstok tevoorschijn. De bestuurder is aangehouden. Tijdens het fouilleren kwam er ook nog een fors geldbedrag tevoorschijn. Dat is samen met de wapens in beslag genomen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en ingesloten voor verder onderzoek.