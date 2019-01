5 tips om duurzamer om te gaan met kantoorartikelen

Het lijkt af en toe te makkelijk om kantoorartikelen een korte levensduur te geven. Een nietmachine die niet helemaal soepeltjes meer werkt, wordt gewoon aan de kant geschoven voor een nieuwe variant. En hoewel niet alle kantoorartikelen duur zijn (en een nieuwe aanschaffen hierdoor een makkelijke oplossing lijkt), is het vervangen van het artikel niet altijd de meest duurzame oplossing. Gelukkig zijn er wel een aantal manieren om duurzamer om te gaan met kantoorartikelen: en dat is ontzettend belangrijk in het landschap van maatschappelijk verantwoord ondernemen!