Vader en zoon overvallen in woning

Twee mannen zijn vannacht in hun woning aan de Peitkreek in Rotterdam overvallen. De politie onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.

Rond half vier vannacht schrok de 56-jarige bewoner wakker van een overvaller die met een mes naast zijn bed stond. De overvaller dwong hem mee te komen naar een andere kamer, waar op dat moment ook zijn 23-jarige zoon zat. De overvallers hebben vader en zoon vervolgens vastgebonden en daarna is de woning doorzocht.

Direct na de woningoverval is de politie in de buurt een onderzoek gestart. Dat heeft vooralsnog niet geleid tot de aanhouding van de overvallers. Het buurtonderzoek gaat vandaag verder. Daarbij wordt onder meer gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn in de buurt.