Rijgedrag van scooters geven andere weggebruikers een steeds onveiliger gevoel

Hoewel Nederlanders zich in het verkeer over het algemeen veilig voelen geeft onderzoek aan dat het gedrag van andere verkeersdeelnemers ons het meest onveilige gevoel geeft. We doen het onszelf en anderen aan. Respondenten noemden het meest vaak: Te hard rijdende auto’s ,rijgedrag van scooters, onveilige oversteekplaatsen en appende automobilisten.

Dit zelfde onderwerp is ook in 2016 onderzocht. Opvallend is dat het gevoel van onveiligheid dat mensen krijgen in de eigen buurt van te hard rijdende scooters volgens dit onderzoek sterk is toegenomen met 36% (41% vs 5%). Bekend is dat scooters nog steeds worden opgevoerd. Ook als het gaat om de geluidloze elektrische scooters die we niet aan horen komen. Een combinatie van zelfregulering door de branche en slimme handhaving is hard nodig!

Een andere opvallende stijger in 2018 is het krijgen van een onveilige gevoel van appende automobilisten. In het jaar waarin de MONO-campagne is gestart, is dit ook veel vaker genoemd dan in 2016 (36 vs 24%). Terwijl het smartphone gebruik niet is toegenomen. Opvallend is ook dat het gebruik van de smartphone op de fiets is toegenomen (30% vs 23%). 'Het besluit van onze verkeersminister tot een app-verbod per 1 juli 2019 ondersteunen wij dan ook van harte omdat je daarmee als samenleving het gebruik van de smartphone tijdens verkeersdeelname hard afwijst!' ;aldus Alphons Knuppel, directeur Veilig Verkeer Nederland.