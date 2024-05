ANWB: Verkeersdrukte rond Hemelvaart met woensdag drukke avondspits

Korte vakantie

Veel mensen vertrekken woensdagmiddag voor een korte vakantie. Vorig jaar stond er aan de vooravond van Hemelvaart 1016 kilometer file. Zo extreem druk zal het woensdagmiddag volgens de ANWB niet worden omdat veel Nederlanders al meivakantie vieren.

Wegen naar het zuiden

De meeste vertraging verwacht de ANWB op de wegen van Utrecht naar het zuiden (A2, A27) en richting de Veluwe (A1, A12, A50). Verder wordt het druk rond Arnhem/Nijmegen en op de wegen in Noord-Brabant. De meeste files zijn rond 19.30 uur opgelost.

Attractieparken en recreatiegebieden

Op Hemelvaartsdag 9 mei en vrijdag 10 mei is er kans op verkeersdrukte doordat er veel dagjesmensen onderweg zijn. Dit is te merken op de wegen richting recreatiegebieden, rond attractieparken en outletcentra, zoals bij Roermond.

Wegwerkzaamheden

Door werkzaamheden is de A16 van Breda naar Rotterdam dicht tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbregseplein van woensdagavond 20.00 uur tot maandagochtend 13 mei 05.00 uur.

A27

Rijkswaterstaat werkt het weekend ook aan de A27 van Almere naar Utrecht. Van vrijdagavond 21.00 uur tot maandagochtend 05.00 uur is dit traject dicht tussen knooppunt Eemnes en Utrecht-Noord. Dit zorgt voor extra drukte op de alternatieve routes.

Files in het buitenland

Ook in het buitenland wordt woensdagmiddag flinke verkeersdrukte verwacht. In België staan er lange files rond Antwerpen en Brussel en op de E40 naar de kust. In Frankrijk wordt het druk op wegen naar de westkust en de Middellandse zee. Zondag verwacht de Franse verkeerspolitie lange files wanneer vakantiegangers massaal huiswaarts keren.

Duitsland

In Duitsland loopt het verkeer woensdag vast op de wegen richting het zuiden. Vooral op de wegen rond München worden lange files verwacht. In Oostenrijk en Zwitserland is er vooral vertraging op de routes naar het zuiden, waarbij in Zwitserland de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt is. Zondag gaan veel mensen in de loop van de middag weer terug naar huis. Dit geeft opnieuw files en vertraging.