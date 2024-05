Parkeergarage ziekenhuis Nieuwegein ingestort

Zondagavond zijn in Nieuwegein in de parkeergarage van het St. Antoniusziekenhuis alle oprij-hellingen van de 6 verdiepingen van de garage naar beneden gestort. Dit meldt het ziekenhuis maandag.

Hulpdiensten massaal ter plaatse

'De hulpdiensten hebben op verschillende manieren onderzocht of er mensen bij de instorting betrokken waren. Het St. Antonius ziekenhuis heeft zijn personeel gebeld, USAR heeft met meerdere honden gezocht, en er zijn camera- en dronebeelden ingezet. Deze toonden geen voertuigen of personen, en er zijn geen vermissingen bij de politie gemeld', aldus het ziekenhuis. Op basis van deze informatie heeft de Veiligheidsregio vannacht geconcludeerd dat er niemand aanwezig was toen de helling instortte. De hulpdiensten hebben de parkeergarage inmiddels overgedragen aan de eigenaar.

Burgemeester Marijke van Beukering

'We zijn erg opgelucht dat de Veiligheidsregio heeft verklaard dat er geen slachtoffers zijn. Natuurlijk is de schrik en de materiƫle schade voor betrokkenen nog steeds heftig. Voorlopig is de parkeergarage niet toegankelijk, we zijn met het St. Antoniusziekenhuis in overleg over andere parkeermogelijkheden voor de komende tijd. Erg fijn dat het St. Antonius heeft kunnen zorgen dat de spoedeisende hulp open blijft. Het onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren loopt , aldus Burgemeester Marijke van Beukering.